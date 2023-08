Ruba uno zaino ad una coppia sulla spiaggia Poi prende a pugni un bagnante: arrestato

Ruba lo zaino ad una coppia sulla spiaggia, poi mentre scappa con il maltolto sferra un pugno e rompe il naso ad uno dei suoi inseguitori. Nei guai è finito un tunisino di 20 anni, che nel tardo pomeriggio di lunedì è stato protagonista di un parapiglia andato in scena in uno stabilimento balneare di Marina Centro, all’altezza del lungomare Tintori, dove è stato raggiunto e fermato dagli agenti della polizia di Stato. Dopo aver tentato di sottrarre un Apple Watch ad una comitiva di turisti milanesi, il giovane è riuscito ad impossessarsi dello zaino di proprietà di una coppia che si stava tranquillamente godendo la giornata di mare. E’ stato però sorpreso, pochi minuti dopo, mentre rovistava all’interno dello zainetto appena rubato, nascosto dietro le cabine. Sono stati momenti di concitazione, con alcuni bagnanti che si sono messi all’inseguimento del ladro che ha tentato in tutti i modi di allontanarsi. Nel tentativo di divincolarsi, il 20enne ha aggredito uno degli inseguitori, colpendolo con un pugno che gli ha causato la frattura del naso. Poco dopo però è stato raggiunto e bloccato da altri bagnanti. Sul posto nel frattempo è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato, allertata proprio dalle vittime del furto. Il 20enne è stato dichiarato in arresto per rapina impropria e denunciato per i reati di tentato furto e lesioni personali. Ieri è comparso in tribunale dove è stato processato per direttissima. L’avvocato che lo difende, Cinzia Bonfantini, ha chiesto i termini a difesa. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto il suo trasferimento in carcere fino alla prossima udienza, fissata l’11 settembre.