Sacchetti: "Si allarga la base Pd, i tesserati superano quota 1500"

La corsa alle tessere c’è stata. A ieri quelle già firmate erano 1476, ma non è finita. Ce ne sono altre per le quali l’iter era in corso e si stava chiudendo. Poi ci sono i tesserati del 2022 "che hanno tempo per rinnovarla fino alla sera del congresso del proprio circolo" spiega il segretario provinciale del Partito democratico Filippo Sacchetti. "Potremmo arrivare sulle 1.600". In realtà questa prima fase con il voto nei circoli serve solo a sfrondare la platea dei candidati alla segretaria nazionale lasciandone due a contendersi la guida del partito. La scelta tra Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein, in ordine alfabetico, non dovrebbe offrire sorprese, con Bonaccini e Schlein a giocarsi la partita conclusiva il 26 febbraio quando le primarie saranno aperte a tutti, anche ai non iscritti. Dunque la corsa alle tessere non determinerà il risultato finale, ma è comunque un esercizio muscolare sulla capacità di muovere le truppe in vista della sfida vera e propria. Le prime votazioni nei circoli si avranno sabato, a Misano e Miramare. Poi seguiranno tutti gli altri circoli e territorio provinciali fino alla conclusione il 12 di febbraio. Un primo segnale il partito lo ha già avuto. "Rispetto...