San Clemente al voto, la Cecchini cerca il tris

Mirna Cecchini va verso un possibile terzo mandato (dopo le ultime due legislature 2014-2024) da sindaca a San Clemente, unico caso in Valconca. L’assemblea degli iscritti al circolo del Partito Democratico di San Clemente, infatti, venerdì sera, ha confermato all’unanimità, la ricandidatura, a sindaca di San Clemente, di Mirna Cecchini in previsione della prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il Segretario del Circolo PD, Christian D’Andrea, ha ricordato gli ultimi 5 anni di legislatura e l’esito del percorso di consultazione svolto nei mesi di febbraio e marzo con il coinvolgimento di oltre 80 persone fra iscritti, simpatizzanti ed elettori.

"L’assemblea ha sostenuto in più passaggi – conferma il Pd di San Clemente – il buon governo dell’amministrazione Cecchini, ricordando anche le difficoltà scaturite dal gestire il lungo e complesso periodo dettato dalla pandemia, dalle conseguenze scaturite dalle guerre ancora in corso a livello mondiale a quelle date dall’inflazione e dall’alluvione del maggio scorso". Ora si guarda già al prossimo futuro: "Ed in particolare si pensa alla realizzazione della nuova palestra a servizio del polo scolastico, il completamento delle opere di messa in sicurezza sulla via Tavoleto, l’avvio delle opere di consolidamento nelle strade collinari (che vedono circa 3 milioni di euro di finanziamento), la realizzazione delle opere di ricucitura urbana fra le varie frazioni".

Mirna Cecchini ha quindi dichiarato la propria disponibilità accettando l’invito del Partito Democratico a ricandidarsi a Sindaca alla prossima tornata amministrativa: "Pronta a ricandidarmi guardando a tutte quante quelle forze politiche e aggregative che si riconoscono in un progetto di centro-sinistra che possa interpretare al meglio le linee guida dell’area politica di cui faccio parte". San Clemente sfiora i 6.000 abitanti e si annuncia come un comune dell’entroterra e della Valconca in grande espansione anche per ampiezza del territorio ed opportunità socio-economiche. La sindaca uscente, dopo due legislature, potrà candidarsi dunque per un terzo mandato grazie alle nuove norme in materia elettorale previste dal governo e sarà per la Valconca l’unico caso possibile dopo che a San Giovanni le consultazioni interne al Pd hanno ritenuto concluso il mandato del sindaco uscente Daniele Morelli, dopo 2 legislature, sostenendo la nuova candidatura di Michela Bertuccioli.

Luca Pizzagalli