San Martino in Riparotta, l’appello dei residenti:: "Serve più sicurezza"

Manutenzione del verde, riqualificazione del parco, pista ciclabile che colleghi le scuole di via Orsoleto a Viserba. Sono alcune delle richieste avanzate dai residenti di San Martino in Riparotta e della zona di via Orsoleto. Una novantina le persone riunite l’altra sera nella sala della parrocchia di San Martino in Riparotta, all’incontro con gli assessori Mattia Morolli e Francesca Mattei. Nel faccia a faccia con i residenti Morolli e Mattei hanno fatto il punto sui lavori fatti negli ultmii due anni, tra cui gli interventi di asfaltatura su via Orsoleto e la messa in sicurezza della zona con dossi e telecamere. Numerose le richieste avanzate dai residenti, con gli assessori che hanno risposto ipotizzando – da subito – interventi di completamento delle asfaltature e potenziamento della pubblica illuminazione. Opere che in parte sono già iniziate o previste a breve, come i dossi sulle vie laterali (zona via Cotignola, Maiano e Longastrino) e la riqualificazione di via delle Cascine. Si è parlato anche dell’intervento in corso del sottopasso pedonale di via Grazia Verenin, che consentirà una ricucitura del territorio con i residenti lato monte della Statale 16 con la zona lato mare. Tra i temi discussi anche le scuole, a partire dal progetto per la nuova elementare ’Fai bene’. Intervento che non comporterà la chiusura dell’elementare di Case Nuove. Con la scuola nascerà anche la nuova palestra. Il prossimo incontro sarà con i residenti di via Turchetta.