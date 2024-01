Santarcangelo, maxi cantieri al via nei musei

Via ai lavori nei musei di Santarcangelo. Da lunedì chiude il Musas, il museo storico archeologico. Il cantiere durerà due mesi. Con i lavori (per una spesa totale di 337mila euro) saranno ammodernati gli impianti speciali, elettrici e idraulici e verrà anche posizionata una nuova vasca a servizio dell’impianto idrico antincendio. Nel frattempo, saranno completate le opere per l’accessibilità e l’inclusione con il progetto Pass x Musas, che ha l’obiettivo di migliorare l’accoglienza, la fruibilità della struttura e dei contenuti. Spazio a nuova segnaletica esterna e rampe mobili, mappe di orientamento tattili. Inoltre sarà attivata la rete wifi e installato un erogatore d’acqua, pubblico e gratuito. Saranno anche realizzati video inclusivi per persone non udenti, nuove didascalie delle opere e un percorso tattile con 10 reperti in 3D, nonché un’audioguida bilingue e inclusiva. Non mancherà poi la formazione del personale, un’offerta didattica per le scuole e una promozione turistica su vasta scala. Nuovo cantiere in arrivo anche per il Met, il museo etnografico, con i 176mila euro di finanziamento ottenuti dal Pnrr. Con il progetto ‘Met collezioni e tradizioni per tutti’, accanto alle opere di ristrutturazione già in corso, si creeranno nuovi spazi espositivi per il materiale etnografico e archeologico non ancora collocato nelle sale. Sarà un percorso aggiuntivo a quello permanente, dotato di una postazione digitale. Anche per questo progetto sono previsti laboratori didattici inclusivi, corsi di formazione, mappe di orientamento tattile, riproduzioni 3D, audioguide bilingue, videoguide. Ci sarà anche una postazione multimediale interattiva.