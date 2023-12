Santarcangelo, ripartono i lavori al ponte di via Tosi. Torna il senso unico alternato: code e disagi in vista

Ripartono domani i lavori sul cavalcavia di via Tosi a Santarcangelo. Non mancheranno i disagi per questa nuova fase del cantiere, che imporrà (come già avvenuto a settembre) il senso unico alternato regolato da semaforo. Le restrizioni saranno in vigore solo dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18, mentre negli altri orari e il sabato e la domenica si potrà circolare normalmente, a doppio senso, senza limitazioni.

Il cantiere servirà a completare la messa in sicurezza del ponte. Dopo che, a settembre, l’impresa affidataria dei lavori ha rimosso i giunti esistenti e ha installato nuovi raccordi (formati da elementi in gomma e rinforzati con inserti metallici vulcanizzati), da domani e fino al 22 dicembre si procederà con le opere più consistenti. Nel dettaglio: saranno sostituiti i guardrail delle rampe del cavalcaferrovia e alcune porzioni di calcestruzzo, degradate per effetto dell’acqua piovana, verranno demolite e ripristinate mediante l’applicazione di nuova malta cementizia.

La spesa complessiva per i lavori al ponte di via Tosi ammonta a ammonta a 270mila euro. Il Comune di Santarcangelo ha ottenuto per l’intervento 170mila euro di fondi Pnrr e altri 5mila euro dal ministero dell’Interno. Il resto dell’opera è a carico dell’amministrazione di Santarcangelo, che ha stanziato 95mila euro.