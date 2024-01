Santarcangelo va a scuola di dialetto. Un viaggio nella storia della lingua popolare

Giovedì è la giornata nazionale del dialetto e a Santarcangelo è in programma un evento di approfondimento sul tema. Alle 21, nei locali della biblioteca Baldini, l’evento "Il dialetto: una lingua anche scritta?" vedrà esperti e studiosi confrontarsi in un pubblico scambio di idee, coordinati da Pier Angelo Fontana. All’incontro parteciperanno Alessandro Astolfi, laureato in linguistica e filologia, Dauro Pazzini, autore di testi per canzoni, poesie in lingua e in dialetto, racconti e aforismi, nonché Giorgio Casadei Turroni, presidente del centro culturale l’Ortica di Forlì. A Santarcangelo ecco tutti gli appuntamenti culturali di gennaio: resteranno aperte fino a domenica, le mostre ‘La forma che abbiamo ora non ha nome’ di Pomelo al Musas e ‘Esotica. Esplorazioni immaginate per la manifattura Bertozzi’ di Francesco Bocchin alla galleria Baldini. Visitabile fino al 28 gennaio l’esposizione ‘May all creatures be happy. Stendardi di pace’ di Allegra Corbo, diffusa nel centro storico, mentre il presepe meccanico di Gualtieri di Montiano nella grotta di piazza Balacchi è visitabile fino al 29 febbraio.