Sarà Berlati il candidato del centrodestra

Questione di giorni. Ma ormai il dado è tratto. A Santarcangelo i partiti del centrodestra non daranno il loro sostegno a Barnaba Borghini, scelto come candidato sindaco dalla lista civica Bene in comune. Lo strappo che si è creato tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia da una parte, la lista civica guidata da Domenico Samorani dall’altra, ormai è insanabile. I partiti del centrodestra non hanno digerito le forzature e gli ultimatum da parte di Bene in comune. A inizio febbraio Samorani aveva dichiarato: "È doveroso che sia la nostra lista civica a esprimere il candidato sindaco di Santarcangelo".

Dichiarazioni che avevano avuto l’effetto di un terremoto, tra i partiti del centrodestra. E mentre Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia tentavano la mediazione, il 24 febbraio Bene in comune annunciava: "Sarà Barnaba Borghini il nostro candidato sindaco". A quell’annuncio sono poi seguiti gli endorsement per Borghini, da parte del consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, sempre più in rotta col suo partito, del capogruppo santarcangiolese della Lega Marco Fiori e altri esponenti. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare i segretari provinciali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A vuoto i tentativi di provare a presentarsi uniti e compatti, come era accaduto invece nel 2019 con la candidatura dello stesso Samorani, sostenuto all’epoca da tutti i partiti del centrodestra. Decisi, a questo punto, a presentare un proprio candidato. Che sarà, a meno di (improbabili) imprevisti dell’ultima ora, Luigi Berlati. L’ex consigliere comunale è già stato candidato sindaco 10 anni fa: nel 2014 guidava una lista civica sostenuta da Forza Italia e altre forze di centrodestra. L’anno prima Berlati, all’epoca ancora nel Pd, era stato tra gli artefici della caduta dell’amministrazione guidata da Mauro Morri, che aveva portato il Comune di Santarcangelo al commissariamento.

Berlati è stato contattato per la prima volta da alcuni esponenti dei partiti del centrodestra mesi fa, quando la scelta del candidato sindaco era in stallo. Il suo nome è circolato a lungo, poi pareva finito in un cassetto. Ma quando la lista civica Bene in comune ha deciso di candidare Barnaba Borghini, i contatti con Berlati da parte di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono ripresi. Ormai la strada sembra presa. Sarà lui, a meno di nuovi colpi di scena, il candidato sindaco dei partiti del centrodestra a Santarcangelo. Si profila quindi una sfida a tre a Santarcangelo, tra Filippo Sacchetti (il candidato del centrosinistra), Barnaba Borghini (Bene in comune) e Luigi Berlati (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia).