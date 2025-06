Scafista espulso dal territorio

Nei giorni scorsi si era presentato all’ufficio immigrazione della questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Peccato per lui che all’esito dei controlli degli agenti sia emerso che l’uomo, un cittadino turno, avesse dei gravi precedenti penali al punto da ritenerne una fondata pericolosità sociale. L’uomo infatti era stato condannato a 4 anni di reclusione, pena scontata, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto scafista dopo un trasporto illegale di 105 migranti sulle coste calabresi nel 2021. L’ufficio immigrazione ha così provveduto ad accompagnare il turno al centro per il rimpatrio di Bari al fine dell’espulsione.

Espulso anche un 24enne albanese accompagnato alla frontiera dopo essere stato arrestato nell’ambito di un’operazione antidroga della squadra mobile. Il 24enne è stato infatti bloccato durante una cessione di cocaina a un 40enne dalle parti di Miramare. All’esito del controllo personale, l’albanese aveva con sé cinque grammi di cocaina in diverse dosi e 350 euro in contanti.