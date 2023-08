Scappa all’alt: tenta di investire gli agenti

Quando l’agente della polizia locale ha sollevato la paletta intimandogli l’alt, anziché rallentare e fermarsi, ha spinto il piede sull’acceleratore ripartendo come un razzo e forzando il posto di blocco. L’automobilista - un giovane riminese - ha quasi rischiato di tirare sotto le divise che si trovavano sul posto, prima di riuscire a far perdere le proprie tracce dopo aver compiuto una manovra azzardatissima. Tuttavia non è riuscito a farla franca: la polizia locale lo ha rintracciato nell’arco di poche ore grazie alla targa. Per lui è quindi scattata una doppia denuncia oltre a diverse multe per un importo complessivo di alcune migliaia di euro.

È questo uno degli interventi che nella notte tra venerdì e sabato ha visto impegnati gli agenti della polizia locale riminese, che avevano organizzato (come accade ogni weekend) posti di blocco per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol o droga. Controlli che si concentrano soprattutto in corrispondenza dei luoghi della movida che sono abitualmente frequentati da giovani e giovanissimi nei fine settimana. Due i posti di blocco che erano stati predisposti nelle strade della città: uno in piazzale Gondar e l’altro in piazzale Boscovich, nella zona del porto. Come spesso accade, è stata una strage, con tante sanzioni nei confronti di coloro che sono stati trovato ubriachi al volante e il ritiro di 16 patenti. Nove di queste sono state sospese da 3 a 6 mesi, perché i rispettivi conducenti hanno fatto registrare un valore alcolemico tra 0,50 e 0,80. Per loro oltre alla multa di 544 euro è prevista la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida. Mentre altri 7 si sono visti notificare la sanzione più grave, che prevede anche la denuncia penale e la sospensione della patente fino ad un anno.