Schianto all’incrocio. Pallavoliste ferite dopo l’allenamento. Nessuno le soccorre

Uno spaventoso frontale di ritorno dall’allenamento di volley. È quello avvenuto l’altro ieri, attorno alle 21.30, a San Martino dei Mulini, al confine tra Santarcangelo e Rimini. Due i mezzi coinvolti: una Bmw e una Fiat Panda, a bordo della quale c’erano tre ragazzine tra i 15 e i 16 anni, insieme al fratello maggiorenne di una di loro, che si trovava al volante della vettura. Quest’ultimo aveva appena prelevato le minori fuori dal palazzetto dello sport, al termine dell’allenamento di pallavolo, e le stava riaccompangnando a casa. Una delle ragazzine, che si trovava seduta sul sedile posteriore, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver, nell’impatto, battuto il capo. Non sarebbe in pericolo di vita: il personale sanitario ha ipotizzato per lei una prognosi di 30 giorni.

Le due macchine coinvolte nel frontale sono rimaste per diversi minuti ferme nel traffico, senza che nessuno si fermasse a prestare soccorso ai feriti, fino a quando sul posto non sono accorsi i mezzi del 118.

La dinamica del brutto incidente, che è avvenuto in via Marecchiese all’altezza del semaforo con via Trasversale Marecchia, al momento è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Riccione che sono accorsi sul posto e che si sono messi immediatamente all’opera per ricostruire nel dettaglio l’esatta sequenza dei fatti. Stando a quanto emerso, il giovane alla guida della Panda stava percorrendo la via Marecchiese quando, giunto all’intersezione con via Trasversale, in corrispondenza del semaforo, ha compiuto una svolta a sinistra per procedere in direzione di Santarcangelo. Proprio in quel momento, dalla direzione oppostava, stava sopraggiungendo il conducente della Bmw. Nessuno dei due è riuscito ad evitare lo scontro frontale, che è stato particolarmente violento. Le parti anteriori delle due macchine sono andate quasi completamente distrutte. Pezzi di lamiera e asfalto sono volati in ogni direzione ricadendo sull’asfalto. All’incrocio, in quel momento, stavano transitando degli altri automobilisti: nessuno di loro, stando a quanto riferito in seguito, si è però fermato e ha prestato soccorso alle cinque persone rimaste ferite. Sul posto, infine, è accorsa l’ambulanza del 118. Le condizioni di una delle minori – che si trovava sul sedile posteriore della Pande e avrebbe sbattuto violentemente la faccia – hanno destato maggiore preoccupazione. Dopo averla visitata sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di farla ricoverare con il codice di massima gravità, per un sospetto trauma cranico, all’ospedale Bufalini di Cesena, dove la ragazzina è stata trattenuta per accertamenti più approfonditi. Non risulta, per fortuna, in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni di salute degli altri feriti, che in via precauzionale sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, via Marecchiese è rimasta parzilamente chiusa così da permettere l’intervento delle pattuglie della polizia stradale e del personale sanitario. Sono ora in corso verifiche approfondite sulla dinamica dello spaventoso scon tro e sulla velocità delle due vetture coinvolte.