Scm acquisisce Mecal Machinery. Leader nei sistemi per alluminio

Scm Group, multinazionale leader nelle tecnologie per la lavorazione di materiali, ha annunciato l’acquisizione del 51% di Mecal Machinery, azienda pavese specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di alluminio, Pvc e leghe leggere. Questa operazione strategica rafforza la posizione di Scm Group in settori ad alta tecnologia come serramenti, meccanica e trasporti, segnando un’importante evoluzione nella sua offerta globale.

Mecal Machinery, con 190 dipendenti e un fatturato annuo di 45 milioni di euro, rappresenta un’eccellenza industriale italiana. La sua produzione, interamente Made in Italy, e l’approccio verticalmente integrato garantiscono standard qualitativi elevati, un elemento chiave per attrarre l’interesse di Scm Group.

"L’acquisizione di Mecal Machinery ci consente di entrare in un nuovo segmento di mercato, rafforzando la nostra gamma di tecnologie e servizi", ha dichiarato Marco Mancini, Ceo di Scm Group. "Questa partnership segue quella siglata a giugno con Tecno Logica e si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita internazionale, ampliando ulteriormente le opportunità di business".

Ennio Cavezzale, socio titolare di Mecal Machinery, continuerà a ricoprire un ruolo di rilievo come Presidente del cda. "Far parte di una realtà multinazionale solida come Scm Group ci permette di affermarci come leader globale nel nostro settore, grazie anche alla capillare organizzazione di vendita e assistenza del gruppo", ha sottolineato Cavezzale.

Scm Group, con un fatturato di 900 milioni di euro, oltre 4.000 dipendenti e tre poli produttivi in Italia, è già un punto di riferimento per l’industria mondiale. L’operazione con Mecal Machinery si inserisce in una strategia più ampia volta a consolidare la leadership del gruppo nei mercati internazionali.