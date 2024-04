Scontro frontale con il furgone. Grave motociclista di 19 anni

Grande paura per una ragazza di 19 anni coinvolta in un brutto incidente in moto avvenuto l’altro ieri, nel pomeriggio, a Montefiore Conca. Teatro del sinistro è stata la via Provinciale, all’altezza della frazione di Serbadone. Domenica pomeriggio la giovane centaura aveva approfittato della bella giornata per un’uscita nelle verdi colline della Valconca in sella alla sua potente due ruote. Per cause ancora in corso di accertamento, arrivata all’altezza del ristorante De’Nir, nel territorio comunale di Montefiore Conca, avrebbe perso il controllo del bolide, invadendo la corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo un furgoncino. Il conducente del mezzo si è trovato di fronte la giovane centaura ma non ha potuto far nulla per evitare l’impatto frontale che è stato particolarmente violento. La ragazza è stata sbalzata dalla sella ed è volata sull’asfalto, riportando ferite e lesioni. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto a sirene spiegate l’ambulanza del 118. Le condizioni della 19enne sono apparse critiche tanto che è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Una volta stabilizzata, la giovane è stata caricata a bordo dell’elicottero che è ripartito in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove la ferita è stata ricoverata con il codice di massima gravità. Fino a ieri era ancora tenuta in osservazione dal personale sanitario. La prognosi è riservata, anche se la ragazza non risulta essere in pericolo di vita. A Montefiore sono accorse anche due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Riccione per la ricostruzione della dinamica. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico.