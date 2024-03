Scontro frontale sulla via Emilia. Camion finisce nel fossato

Una Opel Corsa che si va a schiantare frontalmente contro un camion carico di pellet. Un impatto potenzialmente devastante per la donna al volante dell’auto, una riminese di 74 anni, che per fortuna se l’è cavata con lesioni di media entità e un ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove il personale sanitario l’ha sottoposta ad accertamenti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, poco prima delle 8, sulla via Emilia a Santarcangelo, all’altezza del cimitero. Due i mezzi coinvolti nel tremendo frontale: la Opel Corsa che procedeva da Santarcangelo in direzione di Savignano e un tir pieno zeppo di bancali di pellet, condotto da un autotrasportatore riminese, il quale viaggiava nella direzione opposta.

Le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli fino a ieri erano ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, a cui sono stati affidati i rilievi. Per cause da accertare, la 74enne al volante dell’auto a un certo punto avrebbe perso il controllo, compiendo una sbandata verso sinistra e invadendo la corsia opposta, nella quale in quel momento stava sopraggiungendo il camion.

È andata a sbattere contro la parte anteriore sinistra del mezzo pesante. Un urto particolarmente violento, che ha fatto letteralmente scoppiare lo pneumatico del tir sul lato dell’autista. A quel punto il camion, ormai fuori controllo, ha terminato la propria corsa nel fosso che fiancheggia la via Emilia, ribaltandosi su un fianco. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto i mezzi di soccorso del 118 a sirene spiegate, insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale. Il camionista è uscito completamente illeso dall’incidente. È invece rimasta ferita nell’urto la conducente dell’Opel Corsa, anche se le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. In via precauzionale, è stata comunque accompagnata con un codice giallo all’ospedale Bufalini di Cesena.

Complicate le operazioni di rimozione del tir dal fosso lungo la via Emilia. In prima battuta è stato infatti necessario scaricare i bancali di pellet che si trovavano a bordo del veicolo, che solo in un secondo momento è stato ‘raddrizzato’ e messo in sicurezza. Più semplice invece la rimozione della macchina. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico già sostenuto delle prime ore del mattino sulla via Emilia.