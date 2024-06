Scontro frontale tra auto: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto l’altro ieri a San Giovanni in Marignano, in via Perugia. Tre di loro - due uomini e una donna - sono stati ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità dopo il tremendo schianto che ha coinvolto due macchine - una Fiat Tipo station wagon e una Volkswagen Polo - mentre un’altra donna è stata accompagnata in pronto soccorso a Riccione.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri della tenenza di Cattolica, intervenuti sul posto con una pattuglia. I militari si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. L’allarme è scattato attorno alle 21, in via Perugia. A bordo della Tipo viaggiavano due uomini, entrambi residenti in provincia di Macerata. Sulla Polo, invece, c’erano tre donne: la nonna, al volante, mamma e nipote, tutte di origine russa e residenti a Morciano di Romagna. Per cause ancora da accertare, le due vetture sono entrate in collisione ed entrambe hanno riportato danni pesanti al cofano e alle fiancate.

I due uomini sulla Tipo sono rimasti bloccati nell’abitacolo, tanto che sul posto è stato richiesto l’intervenuto di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica. Il personale del 115 ha aiutato i due feriti ad uscire dall’auto accartocciata e li ha affidati alle cure del personale sanitario intervenuto nel frattempo sul posto a sirene spiegate. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, così come l’anziana russa che si trovava alla guida della Polo. Nessuno dei tre è in pericolo di vita e tutti se la sono cavata con delle prognosi di pochi giorni.

La nipote della conducente della Volkswagen, ferita in maniere lieve, è stata portata al pronto soccorso di Riccione, mentre la mamma della ragazza avrebbe riportato solo delle lievissime escoriazioni e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso la strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico. L’incidente avvenuto a San Giovanni in Marignano, nella frazione di Pianventena, ha riacceso le polemiche su un tratto di strada dove, anche in passato, sono avvenuti altri sinistri.