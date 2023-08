Scooter contro auto, traffico in tilt

Lunghe code ieri tra San Giuliano e la zona della Celle, per l’incidente avvenuto verso le 10 e mezzo in viale 23 Settembre 1845. Incidente in cui sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. È stata la ragazza in sella alla moto ad avere la peggio: ha fatto un terribile volo sull’asfalto. Ha riportato vari traumi e lesioni ed è stata portata in ospedale, per le cure del caso, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto ieri, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili, impegnati a lungo per i rilievi dell’incidente e anche per dirigere il traffico, andato in tilt dopo lo schianto. Da subito si sono formate lunghe code, sia in direzione nord che verso il centro. Bloccata a lungo la via Emilia, in zona Celle. La situazione della viabilità è tornata alla normalità dopo oltre un’ora. Non è stato l’unico incidente di ieri sulle strade riminesi.