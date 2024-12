Scoperti resti archeologici nel cantiere: stop ai lavori della nuova rete fognaria

Un altro cantiere a Santarcangelo sospeso, dopo la scoperta di alcuni reperti archeologici. Era già successo a inizio anno per la nuova pista ciclabile lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, i cui lavori erano stati rallentati dal rinvenimento di alcuni manufatti dell’ex ferrovie. È accaduto anche in questi giorni, nel cantiere per sistemare la rete fognaria nella zona delle vie Dalla Chiesa, Amalfi, Celletta dell’Olio. I lavori – affidati a Hera – dovevano terminare ieri, ma sono stati prorogati fino al 31 gennaio dopo la scoperta di alcuni resti archeologici. Per concludere il cantiere, bisognerà attendere le verifiche della Soprintendenza. Proseguono quindi per un mese e mezzo i divieti e le modifiche alla viabilità in vigore per i lavori. L’accesso pedonale al nido resta garantito. Doppio senso di marcia in via Amalfi, nel tratto fino all’incrocio con via Capri, dove resterà in vigore il divieto di sosta.