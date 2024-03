Scoppia incendio in un appartamento. Intossicati padre e figlia, trasportati in ospedale

Ha seriamente rischiato di tramutarsi in tragedia la notte travagliata tra venerdì e sabato a San Giovanni in Marignano, dove è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento di via Umbria. Lì dove, stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, intorno alle 3 della notte le fiamme sono scaturite da un cortocircuito di un apparecchio elettrico. Nello specifico, il rogo sarebbe stato generato da un malfunzionamento di un’asciugatrice posta nel sottotetto mansardato dell’appartamento di via Umbria.

Scattato l’allarme per il rogo, sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco per domare l’incendio oltre al personale del 118. L’incendio infatti ha provocato molto fumo che, oltre a causare danni all’abitazione, ha anche intossicato – sebbene in maniera lieve – gli occupanti dell’abitazione: un padre e la sua figlia. I due, a seguito della stabilizzazione sul posto da parte dei sanitari, sono stati poi trasferiti in Pronto soccorso per svolgere gli accertamenti sanitari del caso. Per quanto riguarda l’appartamento di via Umbria invece, l’incendio ha provocato diversi danni, tra cui l’impianto idrico compromesso, con l’acqua fuoriuscita che quindi invaso l’appartamento rendendolo al momento inagibile.