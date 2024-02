"Scuola isolata senza parcheggi né sottopasso"

"Come associazione del territorio denunciamo la totale mancanza di parcheggi e sottopassaggi pedonali in prossimità della scuola d’infanzia La Vela in viale Lago di Garda a Torre Pedrera". L’attacco arriva dall’associazione Quartiere 5, a firma del direttivo e del suo presidente Claudio Mazzarino. "Allo stato attuale – continuano i residenti – il viale risulta a doppio senso con divieto di parcheggio in entrambi i lati, soggetta a Ztl quando attiva. Ci si chiede perché in questi anni, dopo aver allargato viale Domeniconi e realizzato il bellissimo nuovo Parco del mare, non si sia pensato a una zona di parcheggio per la scuola".

Il primo parcheggio utile – segnala l’associazione – è "a circa 200 metri dalla scuola, al di là della ferrovia. Per raggiungerlo è necessario attraversare il pericoloso passaggio a livello di via Gebel. E quando il passaggio a livello, che è sincronizzato con quello alla stazione di Torre Pedrera dove fermano tanti treni regionali, è chiuso, è possibile restare bloccati anche per 15 minuti e anche più. Purtroppo nelle vicinanze non esistono sottopassi, che renderebbero invece il medesimo parcheggio utilizzabile". L’associazione Quartiere 5 chiede all’amministrazione un incontro "per confrontarsi con eventuali proposte, per risolvere definitivamente il problema".