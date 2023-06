Seconda prova scritta Scientifico, problemi con le funzioni "Troppo complicate"

Nella giornata di ieri è stata archiviata anche la seconda prova scritta della maturità. Studenti e studentesse di Rimini e di tutta Italia aspettano adesso solo la prova orale, per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

La traccia, emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, verteva sulle discipline di ogni indirizzo. Ad esempio, nelle prove proposte per il liceo Scientifico, la materia era matematica, mentre per il Classico, il latino.

Per Thomas Dellapasqua, del Liceo Linguistico Valgimigli, la traccia composta da estratti del romanzo Elizabeth Finch di Julian Barnes e da una parte dell’articolo scientifico Being forgetful isn’t stupid – it helps make smarter decisions, scientists say, è stata: "Abbastanza facile. Rispetto alla prima prova, l’ho trovata più semplice, poiché riesco a scrivere meglio in inglese, che in italiano".

Serenità anche per Giuditta Carlini, del Liceo Economico Sociale Valgimigli, la cui prova di diritto ed economia riguardava la globalizzazione: "Traccia fattibile, nonostante venisse chiesto più l’aspetto sociologico che di diritto. Rispetto alla prima prova con il tema di storia, una delle materie dove vado meglio, questa è stata più difficile". Ora, però il focus, passa dalla scuola allo sport: "Parto a breve per una gara. Il mio esame orale è martedì. Ho solo due giorni per studiare e non vedo l’ora di finire".

"Traumatizzante", invece, la traccia di matematica sottoposta a Mattia Giardini, studente del liceo scientifico Serpieri. "C’erano da risolvere due problemi e rispondere ad otto quesiti. Come nella prima prova, le tracce erano troppo complesse". Ora però per lui, un momento di relax: "Faccio pausa. Ho l’esame orale il 5 luglio". Anche per Irene Morri, studentessa del liceo scientifico Serpieri, la prova è stata "Difficilissima, molto più della simulazione d’esame fatta nei mesi precedenti". Gli stessi quesiti di matematica, aggiunge: "erano formulati in un linguaggio complicato e chiedevano cose non facili. Anche i professori quando hanno aperto la busta e hanno letto la traccia, hanno fatto di no con la testa. Troppo difficile". Una prova quindi assai complicata fin da subito quando Irene leggendo la verifica ha detto: "Non so fare nessuno dei due problemi completamente ma vediamo come andrà avanti". Superata la seconda prova, testa alla terza, quella orale: "Adesso torno a studiare. Ho l’orale esattamente tra una settimana".

Aldo Di Tommaso