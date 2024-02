Segretario e camerieri per l’albergo Negresco

L’hotel Negresco di Cattolica seleziona un segretario d’albergo, che abbia esperienza nella mansione di almeno cinque anni e una buona conoscenza delle lingue inglese e francese. Il contratto previsto è a tempo determinato dall’1 marzo al 30 settembre, con orario a tempo pieno (no alloggio). L’albergo cerca anche due camerieri di sala, con esperienza di almeno tre anni, dal 16 maggio al 15 settembre e orario a tempo pieno (alloggio a disposizione). Infine, si ricerca una cameriera ai piani con esperienza di almeno tre anni, per il periodo che va dal 25 aprile al 15 settembre e orario a tempo parziale (dalle 8.30 alle 12.30, no alloggio). Tutti questi annunci si intendono rivolti a candidati ambosessi. I curriculum vanno inviati alla mail amministrazione@hotelnegrescocattolica.com indicando nell’oggetto la mansione che interessa.