Segreti del cinema nell’ultimo incontro allo SpazioZ

Un altro fine settimana all’insegna del cinema. Domenica a Cattolica si terrà il terzo e ultimo incontro del primo ciclo sull’Arte del cinema. Lo SpazioZ di Radio talpa ospiterà l’appuntamento dal titolo ‘Saper guardare i film’. I relatori Federico Ciceroni e Paolo Montanari parleranno di linguaggio cinematografico e di come i film comunicano con gli spettatori. Per poter comprendere appieno un film occorre diventare degli spettatori attivi, sapersi porre le domande giuste e conoscere i codici del linguaggio e i dettagli che si nascondono all’interno delle narrazioni. Grazie alla proiezione di vari esempi tratti da opere di successo si imparerà qual è il modo corretto per guardare una pellicola cinematografica.