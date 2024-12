"Serve più cura dell’ambiente"

Anche per Leonardo Giamba la cosa più importante è l’ambiente e il pensiero va ai benefici che le pale eoliche porterebbero nella transizione energetica. "Delle pale in mezzo al mare non mi farebbero cambiare idea sull’andare in spiaggia o meno – racconta il ragazzo in vacanza a Rimini proprio in questi giorni –. L’energia pulita è la cosa più importante a cui bisogna fare maggiore attenzione in questo periodo. Non importa se il paesaggio cambia e si modifica perché la questione, se messa sulla bilancia, penderà sempre verso i benefici prodotti da una corretta transizione ecologica".