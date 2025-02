"Serve rispetto per l’ambiente"

"L’educazione ambientale non è solo raccolta differenziata. Oggi la sfida da lanciare ai giovani è quella della sopravvivenza: dobbiamo recuperare materie prime da ciò che produciamo". Parla chiaro Michele Peroni, direttore tecnico de La Cart di Rimini, realtà d’eccellenza nel settore del recupero e riciclo dei materiali.

Perché avete deciso di partecipare a ‘Cronisti in classe’?

"Perché crediamo che l’educazione ambientale sia fondamentale. Se un tempo l’obiettivo era ridurre l’inquinamento, oggi è più urgente garantire la sopravvivenza del settore: le materie prime scarseggiano, non possiamo più approvvigionarci dall’estero come una volta. Dobbiamo ricavare risorse da ciò che produciamo. E chi meglio dei giovani può farsi portavoce di questo messaggio?".

Qual è il concetto di ecologia che volete trasmettere?

"Non solo il riciclo, ma un uso consapevole delle risorse. L’idea è non arrivare neanche a produrre rifiuti. Prima di gettare qualcosa, dobbiamo chiederci: possiamo riutilizzarlo? Possiamo ricavarne qualcosa? I rifiuti di oggi sono le miniere di domani".

In che modo La Cart aiuta la formazione dei giovani?

"Abbiamo una convenzione con l’Università di Bologna per offrire percorsi di ricerca agli studenti di Scienze Ambientali e Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali con tesi di laurea e progetti mirati. Un tempo facevamo visite guidate per i più giovani, oggi puntiamo sulla collaborazione accademica per diffondere il nostro know-how".

Qual è il vostro sogno per il futuro dell’ambiente?

"Un mondo in cui si producano meno rifiuti, dove le risorse vengano valorizzate e il concetto di scarto sia superato. L’educazione è il primo passo: se insegniamo ai giovani a vedere valore in ciò che oggi scartiamo, avremo già vinto una grande battaglia".

Aldo Di Tommaso