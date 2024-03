Sfida Ue, resoconto ai sammarinesi

Si continua a parlare di Europa a San Marino. E’ dei giorni scorsi la prima delle tre serate del secondo ciclo di incontri ’San Marino verso l’Europa. I contenuti dell’accordo’, promossa dalla Sums in collaborazione con il Centro di ricerca per le Relazioni internazionali dell’Università di San Marino. Alla presenza di un numeroso e motivato pubblico, il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, il presidente della Sums, Marino Albani, e il professore Michele Chiaruzzi hanno trattato temi relativi al quadro istituzionale dell’accordo di associazione tra San

Marino, Andorra e l’Ue. "Richiamati, in apertura, i punti salienti del futuro accordo – spiegano dagli Esteri – in particolare, si è ribadito lo stato di terzietà in capo a San Marino e il riconoscimento, da parte della Ue, delle specificità proprie della Repubblica, che rafforzano la struttura e l’identità nazionale, nonché la tutela giuridica della Corte di Giustizia Europea".