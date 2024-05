Sfide tra giovani talenti

Lomba non si può dimenticare. Neanche adesso, nel 2024, a quasi quattro anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 15 ottobre del 2020. Gianluca Lombardini ha cresciuto nel segno della palla a spicchi generazioni di bimbi e ragazzi e oggi la sua creatura più cara, il Miramare Basket, ne vuole portare alla mente il ricordo attraverso un Memorial che porta il suo nome. Ecco allora che sabato 25 e domenica 26 maggio, tra la palestra Lombardini e la Di Duccio, vicinissime, andrà in scena il "1° Memorial Lomba", torneo di basket giovanile col coinvolgimento delle società del territorio. Girone A con Miramare A, Insegnare Basket Rimini e Stella. Girone B con Miramare B, Angels Santarcangelo e Sg Tiberius. Nel pomeriggio di sabato e nella prima mattina domenica spazio alle gare dei gironi, poi semifinali incrociate. Nel pomeriggio di domenica, alla Di Duccio, la finale 3°-4° posto (ore 15) e la finale 1°-2° posto (ore 17). A seguire le classiche premiazioni e i saluti istituzionali. Ma più di tutto, prima di tutto, vale tantissimo che il Memorial Lomba sia organizzato proprio dal Miramare Basket, di cui Gianluca Lombardini sostanzialmente è stato papà. Lomba è stato istruttore di livello assoluto, ha portato i classe ’96 Ibr alle Finali Nazionali e il suo ricordo di insegnante è vivissimo in chi ha avuto la fortuna di trovarlo in palestra. Non di meno, ha seguito i primi passi del progetto Rbr, fondato proprio per unire le forze delle società del territorio e trovare una collaborazione più ampia a livello di settori giovanili.