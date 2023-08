Sgr Live, non ‘solo’ musica: Marzio Mian presenta il suo libro

La rassegna Sgr Live, in corso all’arena Francesca da Rimini, aggiunge al suo palinsesto musicale due appuntamenti dedicati alla presentazione di libri. Sono in programma oggi alle 21.30 e mercoledì 9 agosto alla stessa ora. Questa sera alla presenza dell’autore Marzio G. Mian, sarà presentato il libro Guerra bianca. Sul fronte artico del conflitto mondiale. Lo scrittore-reporter spiegherà che nell’Artico si sente più forte l’eco dei cannoni che tuonano in Ucraina. È in quella terra, trasformata fortemente dal cambiamento climatico, che Nato e Russia si sono dati appuntamento per il duello finale. Interverrà anche il saggista e psichiatra Alessandro Meluzzi.

Il 9 agosto toccherà invece all’incontro con Giacomo Celentano, autore del libro Ma il figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?. Le due presentazioni sono state organizzate in collaborazione con Manola Lazzarini, che nel passato con la rassegna Moby Cult ha storicamente proposto questi appuntamenti nell’estate riminese con l’associazione Libro nella città.

