Si assumono un fabbro e un tornitore meccanico

Un’azienda di Coriano è alla ricerca di un tornitore che abbia maturato esperienza di almeno un anno nella stessa mansione e abbia effettuato un percorso formativo in ambito meccanico (ad esempio diploma di perito meccanico). In ogni caso, il requisito indispensabile è la conoscenza del disegno tecnico meccanico. Al candidato che verrà scelto l’azienda offre un percorso formativo, volto alla programmazione del tornio mediante il linguaggio Fanuc. Il contratto sarà a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo pieno. Sempre a Coriano si cercano un fabbro e un montatore, da assumere con contratto a tempo determinato di sei mesi (previsto un periodo di prova di sei settimane). In seguito, esiste la possibilità di assunzione a tempo indeterminato. L’orario sarà a tempo pieno. Annunci rivolti a candidati ambosessi. Candidature sul portale regionale ‘Lavoro per te’.