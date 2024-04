Si finge cliente per rapinare la trans: disposto il giudizio immediato

È accusato di rapina e lesioni un 43enne originario di San Giovanni Rotondo ritenuto l’autore di una rapina ai danni di una transessuale mentre la vittima si trovava nelle vicinanze del Gros per abbordare clienti. Ad avvicinarsi però, lo scorso 12 marzo, era stato il 43enne, mostrandosi interessato a consumare un rapporto con la vittima. Prima, secondo quanto ricostruito in fase d’indagine coordinata dal pm Luca Bertuzzi (in foto), il 43enne aveva finto di voler consumare un rapporto, ma, al rifiuto della trans di appartarsi con lui, il 43enne avrebbe pedinato la donna in auto per poi afferrarle e strapparle la borsa, trascinando con sé la vittima sull’asfalto e procurandole lievi ferite. Per questo episodio nei giorni scorsi è infine stato disposto il giudizio immediato nei confronti del 43enne.