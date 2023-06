Si riparte

Il primo weekend di giugno parte in anticipo sulla collina di Riccione. Apre oggi Aquafan e domenica sarà la volta di un evento per famiglie a Oltremare con Space Family, ValeBise e Sara Di Sturco. In programma la festa di fine anno scolastico, venerdì 16 giugno, dalle 10 alle 18.30 parco aperto e maratona di dj set in piscina. Aquafan sigilla, anche per questa stagione, la collaborazione storica con Radio Deejay. La radio farà tappa negli studios di Aquafan e Oltremare nei mesi estivi. Diversi personaggi trasmetteranno dalla piscina e dagli studi della piazza principale, a partire da Rudy Zerbi che tornerà a vivere il parco tutta l’estate. Il parco prevede convenzioni con hotel e conferma lo stesso prezzo per gli abbonamenti: 100 euro per adulti e 60 euro under 18 (residenti in provincia di Rimini e Pesaro Urbino).