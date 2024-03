"Siamo noi l’alternativa al Pd"

"Quando sono stato eletto 5 anni fa in consiglio comunale, da neofita della politica, mai avrei pensato che così tanti amici, oggi, potessero chiedermi di candidarmi a sindaco di Santarcangelo". Barnaba Borghini (lista civica Un Bene in Comune) è ufficialmente in campo. A parlare, dopo le discussioni degli ultimi giorni, stavolta è proprio lui. "Un amico mi chiese di candidarmi 5 anni fa. Accettai perché desideravo con impegno e umiltà fornire il mio apporto per migliorare Santarcangelo. Oggi quando mi hanno chiesto di candidarmi inizialmente ho avuto qualche titubanza, la responsabilità è grande, poi però riflettendoci, ho capito che non potevo tirarmi indietro. Siamo pronti ad affrontare insieme questa sfida".

Quali sono le priorità del suo gruppo?

"La difesa del nostro presidio ospedaliero, tema centrale visto il depotenziamento in atto del Pronto Intervento sostituito con il Cau. Investire sulla sicurezza, tutelare e rinvigorire il centro naturale commerciale, fermare la cementificazione selvaggia, promuovere una maggior cura dell’ambiente, abbattere le barriere architettoniche, rimettere mano alla viabilità e al problema dei parcheggi. E poi vorrei essere il sindaco di tutti".

La Lega provinciale ha preso le distanze dalla sua candidatura. Cosa ne pensa?

"Non sono solito entrare in casa altrui. Mi limito a osservare. Ho letto che alcuni rappresentanti politici vogliono a tutti i costi un esponente di partito. Al tempo stesso mi pare di capire che non sia dello stesso parere il capogruppo in consiglio comunale e segretario della Lega Santarcangelo, Marco Fiori, che ha accolto positivamente il mio nome. E lo stesso Matteo Montevecchi, unico consigliere regionale del centrodestra a Rimini, eletto nella Lega, già consigliere comunale a Santarcangelo, si è schierato pubblicamente per me. Ci tengo a ringraziarli sinceramente. Ho registrato dagli esponenti locali grande sostegno, pubblico e privato".

Ha ancora speranza di essere il candidato di tutto il centrodestra?

"Spero solo che si possa fare il bene di Santarcangelo. Non entro nelle polemiche. Lo abbiamo dichiarato pubblicamente più volte: da parte nostra c’è disponibilità al dialogo. Abbiamo lavorato e costruito in questi anni e siamo pronti a dialogare con tutte le energie positive presenti in città. Vogliamo rappresentare una reale alternativa al Pd. La nostra squadra è pronta ed è composta da tanti santarcangiolesi che hanno l’obiettivo comune di migliorare il nostro paese. Porte spalancate per chi desidera unirsi e mettere Santarcangelo al primo posto".

Rita Celli