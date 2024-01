Sirene dalla B per Pietrangeli. In fila Brescia, Feralpi e Sudtirol

Che Nicola Pietrangeli faccia gola a diversi club di serie B non fa più notizia. Ma in questo mercato invernale sul difensore del Rimini i corteggiamenti arrivano da più parti. Il Sudtirol già la scorsa stagione è stato a un passo dal centrale romano. Adesso si stanno facendo sotto anche Brescia e Feralpisalò. La domanda è solo una: riuscirà il Rimini a uscire dal pressing della cadetteria sul giocatore? Egoisticamente i tifosi biancorossi se lo augurano. Almeno fino al termine di questa stagione nella quale, una volta rimesso piede in campo, Pietrangeli si è dimostrato fondamentale nel pacchetto arretrato riminese. Il Rimini non può permettersi proprio ora di perdere il suo uomo di punta della difesa. Ma il centrale romano a fine stagione sarà in scadenza di contratto e da questo punto di vista il club farebbe bene a correre ai ripari. Tutto questo senza dimenticare che il tempo passa e c’è un mercato in entrata che non può più attendere. Il Rimini si guarda a destra e a sinistra, intavola trattative, parla con i procuratori, ma sin qui nemmeno l’ombra di un nuovo contratto firmato. Sembra vicino e oggi potrebbe essere il giorno dell’annuncio, il tesseramento, in prestito dalla Sampdoria, del centrocampista, mezzala di sinistra, trequartista all’occorrenza, classe 2000, Lorenzo Malagrida. Nessuna svolta, invece, nella trattativa che dovrebbe portare, sempre in prestito, Faggi e Astrologo dal Bari.

Giudice sportivo. Era attesa ed è arrivata. Con la Juventus Next Gen il Rimini dovrà rinunciare al proprio bomber Claudio Morra. L’attaccante, dopo l’espulsione di domenica scorsa contro la Torres, è stato squalificato per un turno. Il giudice sportivo ha anche deciso che il club di Piazzale del Popolo dovrà pagare 700 euro di multa per il lancio di un fumogeno dagli spalti in campo, sempre durante l’ultima gara di campionato contro i sardi. Nel girone B una giornata di squalifica anche per Prisco della Recanatese, Clemente dell’Ancona, Iannoni e Santoro del Perugia, Illanes della Carrarese, Corbari della Virtus Entella, Gucci dell’Arezzo, Saber del Cesena, Pirrello del Gubbio, Arboleda dell’Olbia, Volpicelli del Pineto, Espeche del Pontedera e Rabbi della Spal.