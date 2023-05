"Sistemeremo le strade nella zona artigianale"

Ridotte quasi a una pista da motocross dopo l’alluvione, le maggiori strade della vecchia zona artigianale di Riccione, la più vicina al centro, verranno asfaltate nei prossimi mesi. Gli interventi riguardano in particolare viale del Lavoro e viale dell’Industria, dove oltre alle aziende, intorno alle quali gravitano numerose ditte, si trovano diverse abitazioni degli imprenditori. Se n’è parlato nell’incontro che la Cna di Riccione, col presidente Roberto Corbelli e altri rappresentanti dell’associazione, ha avuto con la sindaca Daniela Angelini e la giunta per fare il punto anche su altri temi sollecitati dagli 580 associati. Si va dalle strade al Piano spiaggia, dalla musica nei locali agli eventi, fino al Piano strategico del turismo. Sulle strade da sistemare l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola assicura: "Cerchiamo di mantenere le previsioni, anche se una delle ditte che ha vinto l’appalto di Geat è la Giovane Strada, la stessa dei lavori di Spontricciolo, che ha la sede allagata a Cesena. Interverremo prima sul viale del Lavoro, a luglio, poi procederemo col viale dell’Industria nel 2024". Richiesta anche la manutenzione delle piste ciclabili, in particolare quelle dei viali Empoli e Berlinguer. In primo piano pure il Regolamento sui rumori, sul quale la Cna chiede di rivedere il punto in cui si prevede che al di fuori del perimetro di somministrazione la musica non si possa sentire. "Cosa complicata – osserva Marco Mussoni, responsabile Cna – perché se la si tiene come sottofondo, sia in spiaggia che fuori, è impossibile non avvertirla fuori perimetro, vale anche per hotel e ristoranti".

Argomento delicato, ma che si cerca di equilibrare altrimenti "questa sarà l’estate degli esposti". In vista della complicata stagione delle concessioni marittime demaniali, la Cna che conta pure 35 bagnini ha anche chiesto di accelerare i tempi degli incontri per mettere mano al Piano spiaggia. Da parte sua l’assessore Christian Andruccioli fa sapere che su questo si sta già ragionando e quindi, durante o subito dopo, l’estate, la Cna sarà convocata per contribuire alla stesura del piano con le altre associazioni di categoria coinvolte. Intanto sono partite le consultazioni sul Piano strategico del turismo, al quale la Cna con Mussoni (membro della cabina regionale del turismo) conta di dare il suo contributo. Infine gli eventi dei comitati d’area. "Il Comune ha fatto la scelta intelligente di creare un tavolo con coordinatore che valuta le proposte – premette Mussoni – ma alcune non sono passate, perché non seguono la filosofia da portare avanti, abbiamo quindi chiesto di convocare associazioni e comitati per rendere nota a tutti la linea del Comune per tarare queste le proposte".

Nives Concolino