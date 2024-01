Sognando a teatro con ia fiaba ’Lullaby’

Dopo la pausa per le festività natalizie, riparte a Riccione ’Piccoli mondi’, rassegna di spettacoli teatrali per famiglie e concerti. Domenica (sipario alle 17) alla Nuova Sala Africa andrà in scena "Lullaby". Sul palco Valentino Dragano, attore, compositore e polistrumentista, nonché fondatore insieme a Raffaella Chillé della compagnia Kosmocomico teatro, che da circa 20 anni è impegnata nella realizzazione di spettacoli per l’infanzia. "Lullaby" è la storia di un bambino che guarda e ascolta il mondo attorno a sé: il battito d’ali di una farfalla, la neve a Natale, il sole a primavera, il cielo stellato... Tutto per lui risuona di musica, ritmo e stupore. "Lullaby" è un teatrino a 6 corde che attraversa stagioni, incontri, canzoni, paure, risate. Dopo lo spettacolo di domenica, la rassegna l’11 febbraio proporrà il concerto "One" di Filippo Malatesta, con il suo omaggio agli U2. L’ultimo appuntamento con ’Piccoli mondi’ sarà il 25 febbraio con lo spettacolo "Shezan genio impossibile".