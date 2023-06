Sole e quattordicesima Boccata d’ossigeno per le prenotazioni "Caldo, vacanze al via"

Sole e quattordicesima spingono le prenotazioni e riempiono gli ombrelloni. "Possiamo dire che quello che stiamo vivendo è, finalmente, un fine settimana estivo" ammette Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi. Dopo un mese di maggio e un inizio di giugno da brividi, è tornato a splendere il sole. "In questo fine settimane ci sono importanti eventi - premette la presidente -. Le manifestazioni previste portano, come sempre, una buona dote di presenze, ma è il caldo che ha inciso, animando il turismo balneare". Il sole alto in cielo e le temperature estive anche nel resto del Paese stanno riaccendendo nei turisti italiani la voglia di staccare la spina con il lavoro e tuffarsi in riviera.

Secondo la presidente Rinaldis, "Questo weekend potrebbe arrivare a percentuali di occupazione delle camere vicine all’80%. Si tratta di previsioni in linea con un fine settimana estivo nel mese di giugno”. Tradotto, è tornata la normalità dell’estate, almeno tra ieri e oggi, cosa accadrà da domani va ancora scritto, ma qualche avvisaglia c’è. Meteo ed la fine della scuola hanno riacceso l’interesse per le prenotazioni nel resto della stagione. "Negli ultimi giorni abbiamo visto un risveglio con la ripresa delle richieste per la parte centrale dell’estate, tra luglio e agosto". Le parole ‘pienone’ e ‘tutto esaurito’ non vengono mai citate. Il weekend ha riacceso l’ottimismo, ma servirà altro per abbandonare i timori sulla ripresa.

Lo stesso Bernabò Bocca presidente nazionale di Federalberghi ieri ha chiesto agli italiani di "dare una mano agli imprenditori della regione", questo perché dopo le fake news sulla riviera devastata e sul mare non balneabile il "rischio di danno immagine è più forte di quello fisico". Dunque "diamo una mano agli imprenditori turistici dell’Emilia Romagna ribadisce il presidente auspicando "una ripresa del turismo sulla riviera romagnola, in quelle zone che hanno sofferto più. Gli imprenditori romagnoli sono stati bravissimi, in una settimana hanno rimesso a posto le spiagge. Andiamo al mare a Rimini e Riccione". Una mano la potrebbero dare le quattordicesime, mensilità pagate ai dipendenti tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio. Stando a uno studio realizzato da Ipsos per Confesercenti, gli italiani che la percepiranno pensano di investirla per il 51% nelle vacanze. Un iniezione di denaro e fiducia anche per gli operatori turistici. Le famiglie non la useranno solo per pagare i debiti, mutui, finanziamenti o il centro estivo dei figli. Oltre la metà vuole andare in vacanza, e il telefono degli hotel torna a squillare.

Intanto i bagnini di Piacere Spiaggia Rimini, grazie alle magliette della campagna Tin Bòta, hanno raccolto 13.850 euro da destinare a chi è stato colpito dalle alluvioni e frane.

Andrea Oliva