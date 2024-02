Sorpresa di Pasqua: tris di eventi per dare avvio alla stagione

Ciocopapà, Festival internazionale del gusto e tornei di calcio giovanile, la Regina svela già il calendario degli eventi per le prossime festività pasquali. "Animeremo la città dal 15 marzo al 1° aprile con l’attesissima Ciocopapà, dedicata al papà e a tutti i palati golosi – spiega l’amministrazione comunale –: dal 15 al 17 marzo, tornano in piazza Roosevelt i migliori maitre chocolatier con i loro capolavori di cioccolata di ogni tipo e show cooking di alto livello. Tornerà pure il Festival internazionale del Gusto mentre sul fronte sportivo si darà il fischio di inizio al primo dei tornei di calcio giovanile, la 8° Riviera Easter Cup (che proseguirà con i successivi appuntamenti fino a giugno). Piazza Primo Maggio e viale Bovio si trasformeranno in un ristorante diffuso a cielo aperto con i migliori truck dell’enogastronomia italiana che offriranno una irresistibile fantasia di colori, sapori e odori di prodotti tipici locali. Ad arricchire il Festival, i concerti serali e l’animazione per bambini e bambine. L’amministrazione comunale ha voluto giocare d’anticipo: "Programmare in tempo per promuovere al massimo ogni nostro evento è molto importante e come amministrazione stiamo lavorando in tal senso – commenta il vice sindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – Siamo ad inizio febbraio, ma abbiamo già pronto il calendario di Pasqua. Gli operatori potranno così presentarsi in tempo sul mercato e prepararsi ad accogliere al meglio i turisti. Ciocopapà e il Festival internazionale del Gusto sono eventi ormai tradizionali e molto apprezzati, sia dai cittadini che dai turisti. Altro volàno, sono i tornei di calcio che hanno sempre dato e continuano a dare importanti risultati sul fronte delle presenze".

Luca Pizzagalli