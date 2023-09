Sos al governo per i borghi storici "La Valconca ha bisogno di aiuti"

Parte da Mondaino la richiesta di un disegno di legge specifico in grado di sostenere i Borghi Storici d’Italia, e dunque anche della Valconca. L’appello viene lanciato dalla Pro Loco, vera protagonista del Palio del Daino. "Dobbiamo tutti impegnarci per ottenere dopo anni un disegno di legge specifico per salvare i borghi storici – dice Fabrizio Ciotti (in foto), presidente della Pro Loco di Mondaino – dobbiamo arginare lo spopolamento, recuperare il patrimonio immobiliare, aiutare e sostenere le attività economiche in difficoltà. Insomma si deve prevedere un pacchetto di aiuti specifico che possa aiutare i borghi a rimanere vitali e fiorenti tutto l’anno".

E snocciola una serie di proposte: "Sgravi fiscali per chi rivuole ristrutturare case o immobili – continua Ciotti – abolizione imposte locali per chi vuole avviare attività nel centro storico, detrazioni, fiscalità vantaggiosa per chi rimane aperto con la propria attività, favorire l’apertura di alberghi diffusi, bed and breakfast, ostelli per la gioventù, nuove attività di ristorazione, nascita di Ufficio Turistico che sappia comunicare in Italia ed all’Estero la bellezza e l’accoglienza turistica di questi luoghi. Ma anche tutta un’attività bancaria di sostegno, prestiti agevolati, anticipazioni a rate e tassi agevolati, ecc. C’è tutto un territorio con è al nostro fianco sia qui in Valconca che in altre regioni d’Italia. Serve che questa richiesta approdi in Parlamento con decisione. Sono oltre 5.000 in Italia i borghi riconosciuti come storici, e rappresentano quasi il 70% dei Comuni italiani".

lu.pi.