Sostegno alle imprese e allo sviluppo: aiuti a start up giovanili e alle aziende ’rosa’

Sostegno alle imprese femminili, ai giovani e alle attività che aprono in centro storico, o nelle periferie. Scade a fine mese il bando ’Sise 2023’, uno stanziamento di 150mila euro messi a disposizione dal Comune. Contributi cui possono concorrere imprese e privti cittadini. Previsti anche aiuti alle start-up, alla riattivazione di locali commerciali in disuso e alle Botteghe storiche. In particolare, nelle start-up di impresa "rientrano le imprese femminili – rileva il Comune – le imprese giovanili (fino a 35 anni di età dei titolari), le imprese che aprono nel centro storico o in determinate località periferiche".

"Anche in questo bando, come l’anno precedente - sottolinea Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche - sono confermate le importanti novità del sostegno allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dei giovani e il favorire la diffusione e l’affermazione dell’imprenditoria femminile. Al sostegno delle imprese del centro storico poi è stato affiancato anche quello rivolto alle nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla riqualificazione e allo sviluppo di alcune aree del territorio comunale lontane dal Centro, che possono essere caratterizzate da una minore presenza commerciale e produttiva. Un pacchetto di misure di sostegno trasversali, che sono state implementate con un nuovo intervento, già disposto dall’Amministrazione, che fa parte del pacchetto di azioni contro la ludopatia. Nel bando Sise 2024 infatti è stato inserito un contributo particolare anche alle imprese che aderiscono al marchio Slot Free ER, cioè quelle che dismettono almeno un apparecchio per il gioco d’azzardo nel corso del 2024".