"Sottopasso in preda al degrado". Geat corre ai ripari al Marano

Il sottopasso della vergogna. Da giorni girano sui social video del sottopasso del Metromare in zona Marano girate da cittadini che contestano lo stato di degrado in cui versa. Le rampe di accesso sono completamente ‘colorate’ e piene di scritte sui muri. Ma questo è solo il principio visto che a terra compaiono anche indumenti. Difficile capire se frutto di un furto o buttati e abbandonati. Poi resti di pasti veloci e sporcizia. Per non parlare delle erbacce spuntate un po’ ovunque e dell’illuminazione. Buona parte dei lampioni non funzionano e rendo il passaggio poco raccomandabile nelle ore notturne. I video non sono passati inosservati in municipio. Già nella giornata di ieri Geat ha inviato operai per tagliare l’erba e ripulire dalla vegetazione l’area. Non basterà ed è per questo che è stata contattata Hera per altri interventi mentre toccherà infine alla sostituzione dei corpi illuminanti.

Sarà sempre Geat a intervenire per la tinteggiatura dei muri di cinta del cosiddetto ‘vecchio’ cimitero comunale che da anni versano in condizioni di degrado a causa di atti vandalici e imbrattamenti. "L’intervento sul cimitero di viale Giulio Cesare mira a preservare il decoro e la dignità di un luogo significativo per tutta la comunità, a restituire un ambiente rispettoso, pulito e ben curato" spiegano dal municipio.