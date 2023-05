Spariscono gli stalli per gli hotel Albergatori sul piede di guerra

Arrivano i nuovi stalli per scooter nelle vie limitrofe al lungomare Rasi-Spinelli (via Risorgimento e via Belvedere tra queste) e scompaiono le aree riservate per gli hotel: scoppia la protesta degli albergatori. "È incredibile – dice Alessandro Cicchetti dell’hotel Cruiser in via Belvedere – Sono arrivati ieri i vigili e gli operai comunali hanno cominciato a cancellare le strisce arancioni del nostro parcheggio riservato disegnando gli stalli bianchi per gli scooter. E pensare che il nostro parcheggio lo avevo appena pagato all’amministrazione comunale. Senza alcun preavviso mi ritrovo senza area di sosta per i miei clienti quest’estate e tra pochi giorni parte la stagione, ma è questo il modo di intervenire? Per non parlare poi del rimborso che, mi dicono, arriverà solo a fine anno…..". Alcune auto parcheggiate sono state pure rimosse con il carro-attrezzi per poter far spazio alla nuova segnaletica per scooter: "In via Belvedere e Risorgimento – continua l’operatore cattolichino – c’è tanta amarezza sia tra noi albergatori che pure tra i residenti". Intanto le preoccupazioni giungono anche dall’associazione albergatori per il nuovo assetto del lungomare stesso Rasi-Spinelli con poche aree di sosta per i mezzi a 4 ruote: "Ci sono davvero poche aree di sosta per bus turistici, per i turisti privati che arriveranno con i loro mezzi e per i tanti fornitori degli hotel di prima linea – ribadisce Massimo Cavalieri, presidente degli albergatori – Urge decidere bene il minutaggio consentito ai privati. Dobbiamo ragionare sulla sosta veloce per i privati mentre dovremo ragionare sugli spazi per i fornitori, che attualmente mancano, e dovremo consentire la sosta anche oltre un quarto d’ora ai bus turistici. Siamo preoccupati perché soprattutto nei weekend in zona lungomare si rischia il caos". Si chiede anche comprensione e moderazione ai vigili urbani: "Si dovrà ragionare nell’interesse del turismo – conclude Cavalieri – e capire che serviranno le regole ma anche una certa elasticità e moderazione per il nuovo assetto della viabilità sul lungomare, ce lo auguriamo per il bene di tutto il nostro indotto turistico-economico".

Luca Pizzagalli