"Spariti i 20 milioni per il lungomare e non ci sono altri fondi"

I 16 miliardi dei fondi Pnrr tagliati dal governo ai Comuni? Per ora l’unica certezza "è che non c’è copertura per gli interventi definanziati". Così il deputato Pd Andrea Gnassi, dopo l’audizione del ministro Raffaele Fitto alla Camera. "Imbarazzante la figura del ministro oggi (ieri per chi legge, ndr) in Parlamento – dice Gnassi – Ma il punto è che non è stato chiarito dove, come, quando e se i fondi tagliati verranno recuperati. L’unica certezza è che sono stati cancellati". Come "evidenzia il dossier del centro studi della Camera sul monitoraggio dell’attuazione del Pnrr". E tra gli interventi per i quali il governo ha tolto i fondi "ci sono anche i 20 milioni per realizzare il tratto del Parco di mare di Rimini, tra Bellariva e Rivazzurra, i 5 milioni per riqualificare le piazze della Repubblica e delle Nazioni a Cattolica e altri interventi". "Il governo – prosegue – continua a fare propaganda mentre in ballo ci sono interventi strategici che, in caso di mancata realizzazione o di slittamento, avrebbero conseguenze catastrofiche".

Va giù dura anche Roberta Frisoni, assessore al demanio di Rimini: "Dicono ai Comuni di stare tranquilli e che le risorse saranno garantite comunque. Ma l’ufficio studi della Camera conferma quello che avevamo già denunciato: non ci sono al risorse alternative". E pensare che "il cantiere per il tratto del nuovo lungomare tra Bellariva e Rivazzurra è già stato appaltato. I lavori partiranno a ottobre da Bellariva".