Spiagge all’asta, ecco i compratori

Spiaggia in vendita a Riccione. Dopo i diversi lotti rimasti invenduti nell’asta che si è tenta a fine giugno, un poco alla volta i frustoli di terreno sono stati acquistati da altrettante società. Ad oggi sono tre le cosiddette aree in fregio poste nella zona sud, nella parte a monte degli stabilimenti, a essere stati venduti dal Comune. In un paio di casi si è trattato di superfici ridotte, e cifre che si aggiravano sui 10mila euro. Nel terzo caso il lotto è più ampio, grande 374 metri quadrati per un costo di 73mila euro. Il Comune aveva acquistato in passato i terreni dai Ceschina. Lo scorso anno aveva avviato le procedure per la vendita.