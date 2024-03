"Spiaggia libera senza più barriere"

Parte dalla zona di piazzale Boscovich il primo intervento per rendere la spiaggia libera di Rimini accessibile a tutti, "senza barriere". La giunta ha dato l’ok al progetto esecutivo del primo dei due stralci di lavori di ’Spiaggialiberatutti’. Un progetto che costerà in tutto 580mila euro di cui 150mila finanziati dalla Regione. Il primo intervento partirà entro aprile: prevede 8 grandi ombrelloni, 3 gazebo per attività varie, bagni con doccia e soprattutto una pavimentazione speciale per l’accesso in spiaggia, con materiali antiscivolo. "A breve – aggiunge il Comune – verrà pubblicato il bando per la seconda tranche di lavori".