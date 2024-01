Stadio del nuoto, ecco come cambierà

Il progetto per l’ampliamento dello stadio del nuoto è stato approvato dalla giunta. Ci sono anche i soldi, in arrivo grazie la Pnrr, e il calendario dei lavori che dovrà vedere il cantiere partire entro l’estate per concludersi entro giugno 2026. Due anni di cantiere per ampliare l’attuale stadio del nuoto e concedere molte più opportunità nel suo utilizzo. L’intervento prevede una nuova vasca coperta da 25 metri, l’ampliamento del piano vasca di quella olimpionica già realizzata, e l’efficientamento energetico di tutto l’impianto natatorio. La nuova vasca avrà un ingresso separato rispetto a quella attuale. Questo consentirà agli utenti di proseguire con le attività anche in occasione di eventi, campionati o di allenamenti di squadre nella vasca da 50 metri. Accanto all’attuale struttura, sul lato nord-ovest, sorgerà una nuova piscina al coperto. La vasca sarà limitata a 25 metri di lunghezza. "La realizzazione del nuovo impianto permetterà di evitare la sospensione del nuoto libero e dei corsi in occasione delle grandi competizioni sportive che si svolgeranno nella piscina olimpionica" sottolineano dal municipio. Il cantiere coinvolgerà anche l’attuale impianto. Verrà ampliato il piano vasca davanti alla tribuna. Si tratta di un accorgimento ritenuto necessario per una migliore organizzazione durante le grandi competizioni. Mentre procederanno i lavori saranno eseguiti anche gli impianti per l’efficientamento energetico dell’intero complesso natatorio. Inoltre verranno installati pannelli fotovoltaici per abbassare i costi energetici. Il costo previsto dei lavori è di 4 milioni e 800mila euro di cui l’80% sarà finanziato con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e il 20% sarà a carico del Comune di Riccione.