Steam Party tra gotici e vampiri

Il Festival Steampunk della Repubblica di San Marino fa il suo ritorno per la settima edizione. Oggi e domani arriveranno sul Titano appassionati, artisti e curiosi. Anche quest’anno lo Steam Party si svolgerà in centro storico, vicino alla Cava dei Balestrieri con spettacoli, laboratori a tema e indimenticabili sfilate. Gli amanti del mondo steampunk saranno in compagnia anche di Gotici e vampiri. Prevista anche un’area tatuaggi dedicata al mondo steampunk e una mostra di opere realizzate con i mattoncini Lego stupirà gli ospiti di tutte le età. Inoltre non mancheranno oggetti steampunk da fotografare e utilizzare per dare vita alle meraviglie del passato reinventate in chiave futuristica. La mostra mercato, parte integrante dell’evento, sarà un’occasione per acquistare oggetti a tema e immergersi completamente nell’atmosfera del festival. Set fotografici saranno allestiti nella Galleria del treno e nella Seconda Torre.