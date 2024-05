"Stipendi adeguati ai lavoratori stagionali"

"A Riccione si procede alla ricerca del personale dallo Sri Lanka, a noi sembra di assistere invece alla nuova tratta degli schiavi". Parole forti quelle di Giuseppina Morolli, segretaria della Uil Rimini, commetando l’iniziativa della Federalberghi riccionese che intende reperire lavoratori per la stagione anche dallo Sri Lanka. Gli addetti da occupare nel settore alberghiero scarseggiano e per questo le associazioni di categorie corrono ai ripari cercando delle soluzioni al problema. "Condividiamo l’esigenza di superare questo stato di difficoltà – continua Morolli –, ma tutto ciò deve avvenire garantendo ai lavoratori una prospettiva e una corretta remunerazione".

Dalle parti di Federalberghi invece si attende soltanto l’autorizzazione della Regione che dovrebbe giungere proprio in questi giorni e in poco tempo i quindici lavoratori arriveranno in riviera proprio dallo Sri Lanka. Il sindacato però protesta. "Come mai non si trovano lavoratori disponibili ad operare se si offrono contratti così favolosi e pieni di diritti?".

La Uil aveva già avviato lo scorso anno una ricerca sulle condizioni dei lavoratori nel settore alberghiero. "Parliamo di cercare altrove le risorse, ma le vere vittime sono i giovani ai quali ancora oggi troppo spesso si offre soltanto una prospettiva di sfruttamento lavorativo".