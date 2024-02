"Stop alle bombe". Anche Palazzo Mancini si illumina di blu

Palazzo Mancini si è illuminato di blu negli ultimi giorni per dire "stop alle bombe sui civili". Anche il Comune di Cattolica ha aderito, infatti, alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. La giornata di quest’anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale: nell’ultimo anno sono state oltre 33mila circa le vittime civili coinvolte negli oltre 30 conflitti in corso nel mondo. "Abbiamo raccolto con convinzione l’invito dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra e dellAssociazione nazionale Comuni italiani ad aderire alla campagna" spiega l’amministrazione comunale.