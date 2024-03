Strade blindate per gli eventi

Occhio alla viabilità durante lo svolgimento degli eventi di Pasqua. Previsti divieti di sosta sulle vie Pascoli, Guidi, Torre e Pinzon, sulle piazze Matteotti e Don Minzoni dalle 10 di domenica alle 8 di lunedì. Divieti anche in numerosi parcheggi, in via Metauro, piazza Di Vittorio, piazzale Perugia e via Pertini, dalla mezzanotte di domenica alle 8 di lunedì. Sarà vietato transitare nelle seguenti zone: vie Lamone, Monte Rosa, Monte Bianco, mar Ligure, mar Tirreno, mar Rosso e Pascoli. Infine, per l’utenza sarà vietato passare con l’auto nel tratto da via Lucrezio a via Lucilio dalle 14 di domani alle 2 di notte del 31 marzo. Parlando di musica diffusa, il Comune segnala che domenica in piazzale Guidi alle 21.30 salirà sul palco il gruppo Equipe 84 anziché Edoardo Vianello.