Strage di patenti nel fine settimana. In 7 restano senza

Continua l’attività di controllo alla circolazione stradale da parte della Polizia Locale, che nella notte fra venerdì e sabato scorso ha fermato oltre 25 conducenti nei servizi di prevenzione agli incidenti stradali, sospendendo 7 patenti per guida in stato d’ebbrezza.

Sono stati gli agenti in borghese della squadra Giudiziaria - in un posto di controllo a Miramare, sulla via Principe di Piemonte - a fermare e sottoporre oltre 25 conducenti al test dell’etilometro, per la verifica della guida in stato d’ebbrezza.

Sette le persone che hanno fatto registrare allo strumento un valore superiore a quello consentito dal Codice della Strada. Tra queste, quattro ritiri di patente hanno riguardato la sanzione amministrativa con la multa di 544 euro e la sospensione da 3 a 6 mesi. Due invece le patenti sospese, che hanno attivato la procedura penale che fa scattare la denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto i conducenti sono stati trovati con un tasso superiore allo 0.8 g/l. Sanzione che prevede, oltre alla possibilità dei lavori socialmente utili, anche una sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad 1 anno. Per l’ultimo, la sanzione elevata invece è stata quella prevista dall’art. 186 comma 7, in quanto si è rifiutato di sottoporsi al controllo etilometro.

Nel pomeriggio di venerdì, il Nucleo Sicurezza Urbana ha svolto un importante servizio di controllo per la sicurezza urbana nei parchi pubblici adiacenti al centro storico. Una presenza che ha consentito di denunciare a piede libero una persona sorpresa a spacciare nella zona tra il parco Cervi e piazzale Gramsci, a cui sono stati sequestrati oltre 7 grammi di sostanze stupefacenti già pronte in dosi di hashish e cocaina.