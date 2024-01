Incubo tra le mura di casa: "Strangolata e chiusa in camera". Denunciato il compagno violento

Rimini, 15 gennaio 2024 – Prima si sarebbero presi a male parole, nel solco di un rapporto lungo trent’anni e deteriorato negli ultimi tempi dopo un’operazione salvavita che aveva reso la vittima invalida. Poi la lite domestica avvenuta in un appartamento di Viserba la notte del 7 gennaio è degenerata. Il compagno, un uomo straniero di 65 anni, sarebbe andato in bagno, preso una corda e dopo aver fatto cadere la propria convivente, una donna italiana di 62 anni, alle spalle le avrebbe messo la corda intorno al collo, facendo due giri. È stato a questo punto quindi che la vittima, secondo quanto ha riferito, è stata trascinata a lungo per il corridoio, sino in camera, con la corda sempre ben stretta intorno alla gola e poi lì il 65enne ha continuato a percuoterla, utilizzando l’estremità della corda per frustare con forza la donna sulle spalle.

Un’aggressione tremenda, culminata poi quando il 65enne ha lasciato la presa della corda intorno al collo della donna ormai caduta a terra, per poi premerle il piede sulla testa e muoverlo come a schiacciare una sigaretta.

È un racconto dell’orrore quello che la 62enne presunta vittima dell’aggressione fa della notte tra il 6 e il 7 gennaio scorso, quando è stata assalita dal proprio compagno (con cui ha avuto un figlio ormai adulto e residente altrove) fino a perdere conoscenza, non prima di essersi sentita rivolgere la minaccia: "Stasera quando torno ti faccio a pezzi e ti butto nella spazzatura". Parole gelide, rafforzate dal fatto che, sempre stando alla denuncia presentata dalla 62enne in Procura tramite la propria legale avvocato Valentina Baroni, dopo aver fatto perdere conoscenza alla donna, il 65enne sarebbe uscito di casa assicurandosi di impedire alla compagna di fuggire, chiudendola a chiave nella propria camera da letto.

Un vero e proprio incubo tra le mura domestiche a cui la 62enne è riuscita a scampare grazie alla prontezza di spirito nel nascondere il cellulare al compagno e con l’apparecchio poi allertare le forze di polizia per farsi liberare. È stato al momento dell’irruzione degli agenti delle Volanti nell’appartamento di Viserba che sono state assunte dalle forze dell’ordine le prime informazioni sull’accaduto, procedendo anche – stando alla querela della signora – a sequestrare un martello, un coltello e un paio di guanti trovati nella stanza del 65enne. L’uomo, poi allontanato e che ora si trova a casa di parenti, è stato però ora formalmente denunciato dalla 62enne per le pesantissime accuse di tentato omicidio e sequestro di persona, nonchè per lesioni e maltrattamenti, facendo la vittima riferimento agli ultimi tre anni di relazione, in cui per il suo stato di invalidità il rapporto tra i due sarebbe degenerato sfociando nelle violenze domestiche. Violenze poi appunto culminate nella selvaggia aggressione dell’altra sera.